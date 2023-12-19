【時報-台北電】上海海關最新統計，今年前11月上海市進出口總值3.86兆元人民幣，較2022年同期（下同）增長1.2%，創歷史新高。其中，出口1.59兆元，成長1.7%；進口2.27兆元，成長0.8%；貿易逆差6,835.7億元，收窄1.4%。
前11個上海市一般貿易進出口2.29兆元，成長1.6%，占同期進出口總值的59.3%。
內資企業穩定成長，外資企業月降幅收窄。前11月上海市內資企業進出口1.58兆元，成長6.8%，成長率高出整體5.6個百分點，占同期進出口總值的41%，比重提升2.2個百分點。同期，外資企業進出口2.27兆元，下降2.6%。
積體電路、船舶出口成長較快，「新三樣」產品拉動出口成長，「新三樣」產品共出口1593.2億元，成長45.1%，拉動出口成長3.2個百分點。其中，出口電動載人汽車1150.9億元，成長45.3%；鋰電池358.2億元，成長56.5%；太陽能電池84億元，成長9.1%。
消費品、部分大宗商品進口實現較快成長。其中，進口車723.5億元，成長7.6%。（編輯：張嘉倚）
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