【時報編譯張朝欽綜合外電報導】數位地圖公司TomTom在周二指出，該公司已經與微軟(Microsoft)合作，為汽車開發一款由人工智慧(AI)所驅動的對話助理。
TomTom說，該款助理將允許用戶「與他們的車輛進行自然對話」，並且能與資訊娛樂系統、位置搜尋、車輛指令系統進行語音互動。
TomTom的主要競爭對手為谷歌(Google)，以及全球最大地圖平台HERE。TomTomy在新助理中使用了各種微軟的技術，例如Azure OpenAI服務，以創造該語音助理。微軟的Azure OpenAI服務允許企業去使用OpenAI公司的「大型語言模型」(LLM)。
該荷蘭地圖公司說，這款語音助理可以整合到其它的汽車資訊娛樂系統中，也可以整合到TomTom的數位駕駛艙平台，該平台是一個開放的、模組化的車載資訊娛樂平台。
TomTom財務長Taco Titulaer曾在十月時指出，公司在生成式AI領域看見機會，並且正在投入時間、金錢和人力開發此一技術。
TomTom也曾在七月時發表了ChatGPT的LLM外掛，讓用戶可以使用聊天機器人來規劃旅行，並且用語音使用地圖來探索新地點。
該公司自2016年以來，一直與微軟合作，當時TomTom首次為Azure Maps定位服務提供支援。
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