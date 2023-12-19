台股上周熱鬧誕生12千金，但本周又變回10千金，M31、亞德克-KY都跌出千金榜，分析師表示，M31獲利未達標被高估了，而今年千金股大漲，已充分反應估值，明年將換成低庫存、低基期、低估值的三低股接棒，看好聯發科重回千金股，並帶旺聯詠、天鈺等5檔IC設計，還點名前股王大立光，明年將因蘋果AI手機重返股王寶座。
萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台股千金當中有些不是靠強勁獲利，而是憑藉籌碼優勢。M31（6643）今年前3季EPS 9.55元，全年估14.2元，本益比70 倍，近4年（2020～2023）是電子業景氣高峰，平均每年EPS 11.2元，卻有千元價位。
千金股若以50倍本益比當合理估值，必須1年賺2個股本，這是非常寬鬆門檻，顯然M31沒有達成，這麼高的估值不是靠獲利能力，而是股本3.5億元，在外流通籌碼有限。
估值過高可從淨值來看，股王世芯-KY（3661）也是IP股，本益比逾70倍也不低，但淨值237元，股價淨值比15倍，M31淨值56元，股價淨值比18倍，更高了。
一般股票股價淨值比逾10倍就偏高，但千金當中超過20倍大有人在。信驊 （5274）淨值93元，股價淨值比33倍。力旺（3529）淨值只有35元，股價淨值比71倍。創意（3443）淨值67元，股價淨值比27倍。
聯發科是最重要指標，站上千元後，其他低估值的IC設計就將輪番上漲
蔡明彰強調，2023年千金股普遍大漲，不論本益比或股價淨值比，都已充分反應估值，明年換成低庫存、低基期、低估值的三低股表現，這些高估值不會是盤面黑馬。
再看下個千金的聯發科（2454），今年EPS估43元，本益比23倍。明年邊緣 AI發酵，EPS上看54元，本益比降至18倍，說明獲利成長而估值不高。聯發科淨值高達246元，比股王世芯-KY更高，股價淨值比不到4倍，聯發科因股本160億元太大，所以股價被壓抑。
聯發科若成千金，市值1.6兆元，是台股市值最大千金，最具意義。在市場認知，高價股都不便宜，事實上仍有低估值的高價股，明年將改變大家錯誤看法。聯發科必然是最重要的指標，如果聯發科站上千元，再觀察一周時間仍續強，其他低估值的IC設計就將輪番上漲了。
蔡明彰提出，有5檔IC設計股是低估值，以聯發科預估明年EPS計算的18倍本益比為基準，聯詠（3034）明年EPS估45元，本益比12倍。天鈺（4961）明年EPS估20元，本益比13倍。矽創（8016）明年EPS估22元，本益比13倍。義隆（2458）明年EPS估10元，本益比16倍。聯陽（3014）明年EPS估12元，本益比13倍，這些IC設計都受惠邊緣AI，手機及PC導入AI，需要提升相關晶片效能，但本益比低於聯發科。
千金誰估值最低？前股王大立光（3008）前3季EPS 96.53元，全年估138元，本益比19倍。明年蘋果新機iPhone 16支援生成式AI，照相、攝影全新感受，可望配備潛望式鏡頭，大立光為蘋果手機高階鏡頭最大供應商，也供應非蘋陣營，調升大陸高階鏡頭報價20％～30％，估2024年EPS上看150元～160元，本益比再降至17倍，大立光淨值1,201元，是上市櫃公司淨值最高，股價淨值比僅2.3倍，為千金股最低。
2020年疫情後，大立光丟掉股王寶座，IC設計的世芯-KY及信驊輪流做股王，但有可能2024年大立光重登股王，關鍵在於蘋果在AI進展是否後發先至。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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