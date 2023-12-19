台股今日早盤大跌逾百點，期間震盪，最終下跌75點。國安基金預計明年1月11日召開例行會議，這次會議重點，國安基金護盤持股，是否已經出清將備受關注。

台股收在1萬7,576點，根據國安基金第3季財報顯示，目前國安基金已經釋股約6成，到9月底止。

這次國安會議外界將關心國安基金是否已經出清持股，獲利可望超過百億元以上。

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