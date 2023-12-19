電動卡車製造商Nikola Corp創辦人米爾頓（Trevor Milton）因詐欺投資者的罪名，遭法官判處4年徒刑。

現年41歲的米爾頓去年因多項欺詐指控被判有罪，證人作證表示他在關於Nikola的幾乎各個方面都向一般投資者說謊。

據了解，米爾頓在該公司的零排放卡車原型車還不能駕駛時，卻聲稱是可以駕駛的，還曾表示Nikola能夠生產卡車動力所需的氫氣，但實際上該公司當時並沒有能力生產。米爾頓還曾吹噓該公司接獲很多企業的銷售訂單，其實這當中很多公司根本不存在。

美國地方法官Edgardo Ramo裁決，米爾頓因欺騙投資者被判刑４年以及罰款100萬美元，另外還沒收他在猶他州的一處房產。不過法官允許米爾頓在對裁決提出上訴期間得以保釋。