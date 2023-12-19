日本製鐵公司（Nippon Steel）宣布以141億美元收購美國業者United States Steel，此交易將結束這家美國工業大廠的獨立性，也讓日本製鐵擴展在美國鋼鐵業的版圖。
日本製鐵原本就是全球最大的鋼鐵業者之一，在收購擁有122年悠久歷史的U.S. Steel之後，將成為美國汽車業最主要的供應商。藉此併購案，日本製鐵可以取得美國市場裡電動車特殊鋼材、家電和建築鋼鐵等領域。
United States Steel是美國歷史最悠久且最具故事性的工業企業，由摩根（J.P. Morgan）、安德魯· 卡內基（Andrew Carnegie）等企業家創立，在美國20世紀工業化扮演不可或缺的角色。
兩公司表示，交易結束後，United States Steel將維持原名營運，總部也繼續位在匹茲堡。
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