富士康打工妹變身女富豪、立訊精密董事長王來春再下一城，買下美國晶片大廠Qorvo位在大陸的2座封測廠，強化與蘋果合作，目前立訊已是iPhone第二大組裝廠，成為富士康最強競爭對手。

集微網報導，美國射頻前端晶片製造商Qorvo於18日宣布，將其位於北京和山東德州的所有工廠資產出售給立訊精密，包括土地、廠房和設備以及現有員工，預計於2024年上半年完成。

立訊精密將根據新簽訂的長期供應協議，為Qorvo產品提供組裝及測試服務。

Qorvo財務長Grant Brown表示，此次交易進一步降低Qorvo資本密集度，實現長期毛利率目標，並確保對大陸客戶提供高水準且持續性的服務。

Qorvo生產用於5G基地台以及智慧型手機與Wi-Fi連接的射頻晶片。蘋果是Qorvo的最大客戶，占該公司總營收比重37%，Qorvo仍受惠於大陸iPhone的強勁需求。除了蘋果之外，Qorvo的客戶還包括華為、OPPO、小米、聯想、三星、高通等。

#王來春 #富士康 #Qorvo #立訊 #蘋果