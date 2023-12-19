富士康打工妹變身女富豪、立訊精密董事長王來春再下一城，買下美國晶片大廠Qorvo位在大陸的2座封測廠，強化與蘋果合作，目前立訊已是iPhone第二大組裝廠，成為富士康最強競爭對手。
集微網報導，美國射頻前端晶片製造商Qorvo於18日宣布，將其位於北京和山東德州的所有工廠資產出售給立訊精密，包括土地、廠房和設備以及現有員工，預計於2024年上半年完成。
立訊精密將根據新簽訂的長期供應協議，為Qorvo產品提供組裝及測試服務。
Qorvo財務長Grant Brown表示，此次交易進一步降低Qorvo資本密集度，實現長期毛利率目標，並確保對大陸客戶提供高水準且持續性的服務。
Qorvo生產用於5G基地台以及智慧型手機與Wi-Fi連接的射頻晶片。蘋果是Qorvo的最大客戶，占該公司總營收比重37%，Qorvo仍受惠於大陸iPhone的強勁需求。除了蘋果之外，Qorvo的客戶還包括華為、OPPO、小米、聯想、三星、高通等。
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