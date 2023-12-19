【時報-台北電】正瀚(6534)股票初次創新板上市前現金增資發行普通股571.7萬股，競價拍賣最低承銷價格為每股55.56元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股79.97元；公開承銷價格為每股60元，總計4億4575萬6350元，業已全數收足，今日為現金增資基準日。(編輯：邱致馨)
《興櫃股》正瀚現增股款4.45億元全數收足
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【時報-台北電】正瀚(6534)股票初次創新板上市前現金增資發行普通股571.7萬股，競價拍賣最低承銷價格為每股55.56元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股79.97元；公開承銷價格為每股60元，總計4億4575萬6350元，業已全數收足，今日為現金增資基準日。(編輯：邱致馨)
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