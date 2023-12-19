【時報-台北電】裕日車(2227)公告董事會會議重要內容。(一)通過台北分公司遷移案。(二)通過經理人委任案。

董事會決議台北分公司遷移。變更前地址：台北市中山區南京東路二段150號7樓；變更後地址：台北市大安區敦化南路二段2號19樓。

通過總經理委任案，新任者為鐘文川，原任裕隆日產汽車股份有限公司副總經理兼代理總經理；新任生效日期113年1月1日。（編輯：沈培華）

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