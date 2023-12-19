年底上演換股大戲，包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、台新永續高息中小（00936）、群益半導體收益（00927）及富邦特選高股息30（00900）等8檔高息ETF陸續調整成分股。

觀察ETF規模變化，規模新增最多前3名依序為00919、00918、0056，其中00919、00918本月以來含息報酬率均有突破5％，其中以00919增加283.52億最多，含息報酬率更達5.96％，自成立以來共配息3次，前兩次配息金額皆為0.54元，且皆已完成填息。

現階段台股坐擁大選行情、作夢及作帳行情，資金動能充沛，有基本面支撐，國泰世華首席經濟學家甚至直言，「明年台股上看2萬點」，投資氣氛轉趨樂觀，有利填息行情。

多檔高息ETF股價領先大盤改寫新高價位，8檔ETF除息後，會有甜甜價嗎？法人認為，除息後股價下降，很適合讓存股族加碼買進。

免責聲明：文中所提之ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

#00919 #00918 #0056 #00713 #00915 #00936 #00927 #00900 #ETF #高息 #除息 #填息 #存股