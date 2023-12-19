【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】19日，日本製鐵（Nippon Steel）股價盤中一度暴跌6%左右，原因是這家日本最大鋼鐵廠用了多出近1.5倍的溢價，收購美國鋼鐵公司（United States Steel），市場都覺得日本製鐵買貴了。
日本製鐵突然在18日宣布，將砸141億美元買下美國同業，一舉躍身為全球第2大的鋼鐵廠。日後，日本製鐵的鋼鐵版圖，將從位於中歐與東歐之間的斯洛伐克，向東延伸到日本大阪，向西可到美國賓州。
出乎意外的是，日本製鐵為了這樁購併案，竟花了也想把美國鋼鐵買下來的Cleveland-Cliffs快要兩倍價格。8月期間，這家美國鋼鐵礦石廠曾出價72.5億美元要買美國鋼鐵。
相較美國鋼鐵股價飆升26%，大跌的日本製鐵19日僅含糊帶過外界的質疑，不在乎股價短期表現，希望為鋼鐵業新時代打造一個全球性的網路，美國是經濟方面的領導者，這個交易案在經濟上相信有足夠的理由。
日本的粗鋼製造市場一直在走下坡，產量從2007財年約1.22億噸，大降至2021財年的9600萬噸，減少幅度在21%上下。這也是日本製鐵在自己國內需求不佳之下，將商業觸角移往海外。
鋼鐵產業分析師認為，日本製鐵大手筆買下美國鋼鐵是對未來的一個很大的賭注，對轉型至潔淨能源以及美國汽車的未來也是如此。不過，在脫炭成本所費不貲下，現在想要高興也是不太容易。
鋼鐵產業是世界主要污染來源之一，約占全球碳排放8%，目標最晚在2050年之前要實現淨零碳排的日本製鐵，不認為買下美國鋼鐵會有資金的問題，因為有很多方法可以籌資，會根據市場狀況與其它因素做出最好的評估。
日本在70以及80年代經濟快速發展，對金屬商品需求強勁，日本製鐵曾經是全球最大的鋼鐵生產業者。但日本從90年代以來，進入衰退狀態，中國大陸鋼鐵廠順勢崛起，日本製鐵霸主的地位也漸漸式微。
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