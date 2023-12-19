【時報記者葉時安台北報導】裕隆(2201)集團移動服務事業群旗下裕電(人車)電組團參訪新加坡，除與戰略合作夥伴新加坡地鐵公司(SMRT)旗下騰越公司(Strides)及充電站營運商ChargEco就合作取得的新加坡公共充電站建置案交換進度及分享營運經驗外，也基於雙方皆以移動服務為主要業務，對打造電動車出行服務、建構eMaaS生態圈及發展充電漫遊平台等表達高度合作興趣，將共同打造低碳交通服務，推動永續發展的電動車充電服務事業。
裕電(人車)電以技術顧問角色，與騰越及其組成的充電聯盟ChargEco，於前年合作取得新加坡公共停車場站充電樁建置標案，將在369個停車場提供電動汽車充電服務，目前已順利建置200樁，該聯盟預計在2024年底完成超過1000個電動車充電站。為實地了解充電站建置及營運狀況，上周由裕隆移動服務事業群總經理林群盛、裕電(人車)電總經理莊怡(人予)率團參訪。雙方討論從加強網路安全措施到優化客戶服務支援及運營工作流程，為客戶提供無縫及安全的充電體驗。
裕隆移動服務事業與新加坡騰越公司皆致力於打造電動車出行服務，騰越公司除致力於捷運及公共巴士的大眾運輸交通服務，每日為300萬乘客提供服務，也加速推出各種電動車相關服務，包括電動車租賃、銷售、充電管理、保修、電池管理及電動計程車、接送車隊等服務，並提供綠色金融、保險、碳權交易及燃油車處置等整合業務及eMaaS生態系統數位平台，與裕隆移動服務事業業務以出行、租賃及用車服務三大事業群的主要業務範疇高度相符。
因新加坡政府及民間正全力建置充電站，騰越目前以發展充電服務為主要目標，期望透過引進台灣現有的解決方案，繼續強化服務內容，針對裕電在台灣將全力發展的充電漫遊平台，解決一個車主須下載多個充電服務營運商APP的痛點，表達高度興趣，希望有機會導入新加坡。
參訪團也特地取經新加坡在eMaaS生態圈服務的做法，為即將交車的納智捷n7電動車充電服務、LINE GO電動計程車隊、格上電動車租賃出行服務的發展，以及未來電動車保修及車隊經營等業務，透過吸取新加坡在地經驗，可望在未來提供給台灣用戶更優質的服務體驗。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：