高雄漢神百貨周年慶正進入第二波高潮，同時也即將迎來充滿溫暖與祝福的聖誕節，除了在商品和活動上祭出多樣的優惠以回饋消費者之外，漢神更沒忘記企業應肩負之社會責任，特別於即日起推出「看見幸福 夢想傳遞」活動，消費者只要購買1份B3F Miopane專櫃的貝果、或是B2F海斯頓的馬卡龍禮盒，漢神百貨就捐出50元給「1919陪讀計畫」，讓社會上經濟弱勢家庭的國中小生，在課後能獲得免費課輔及關懷陪伴，能夠更安心無憂的長大。

該活動開跑後獲得極大迴響，漢神百貨16日下午舉辦「遇見幸福 慈善音樂午茶會」，邀請主顧客前來見證漢神拋磚引玉的用心之外，同時更在金曲歌王蕭煌奇充滿正面能量的歌聲中，讓現場來賓見證到這場活動的溫暖意義。

漢神百貨表示，漢神百貨一直致力於善盡企業社會責任，尤其是針對相對弱勢的兒少，自2020年開始漢神百貨就持續支持中華基督教救助協會所推行的「1919陪讀計畫」，這個計畫是以幫助經濟弱勢家庭的國中小生，在下課後接受免費的課業輔導、多元才藝、營養餐點和家庭關懷，讓弱勢家庭兒少能得到足夠的關懷與照顧，使得家長無後顧之憂，得以安心工作，改善家庭經濟與生活品質。

「1919陪讀計畫」自2004年起發起至今19年來，已經資助超過7萬人次的孩子，今年漢神百貨持續支持行動，並與知名貝果品牌Miopane及帶給人們甜蜜幸福的海斯頓馬卡龍共同聯手，推出「看見幸福 夢想傳遞」活動，消費者只要購買1份精選商品，漢神百貨就會捐出50元，今年希望以捐出10萬元為目標，讓大家攜手將更多的幸福傳達出去。

由於下周就是充滿感謝與祝福的聖誕佳節了，為了回饋主顧客，漢神百貨特別於16日下午舉辦「遇見幸福 慈善音樂午茶會」，邀請貴賓欣賞曾獲四屆金曲獎最佳男歌手的蕭煌奇演出，同時也準備了精緻的茶點，讓貴賓們享受輕鬆悠閒的下午茶時刻；同時，現場也特別請到1919陪讀班的小朋友們演唱歌曲，表達對捐贈者的感謝，讓許多與會的來賓都對這個有意義的計畫感同身受。現場並推出Miopane的暖心禮包提供給來賓認購，每份也都將捐贈50元給1919陪讀計畫，在熱烈氣氛感染之下，也都掀起了現場一陣搶購熱潮。

而16日到24日漢神百貨推出周年慶最後一波的加碼活動，期間正逢高雄市政府經發局推出2023高雄聖誕生活節，兩相加乘下為購買聖誕禮物的消費者提供最暖心的優惠：化妝品3,000元送500元（300元電子商品券＋100元餐飲券＋100元商圈券）、全館6,000元送500元（200元電子商品券＋200元餐飲券＋100元商圈券）、家用6,000元送800元（500元電子商品券＋200元餐飲券＋100元商圈券），消費者在暢快購物之餘，還可以到1樓廣場欣賞近9米高的「地表最幸福的聖誕樹」及應景的佈置，讓漢神百貨陪伴你度過最美好的聖誕佳節。