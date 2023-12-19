聯徵中心5月公布數據顯示，台灣平均買房年齡落在40至45歲；換言之，如果買房年齡低於平均年齡，要不是非常會賺就是有富爸爸富媽媽。有網友觀察到，現在很多大學生大一買房，大四就賣房，出社會配合全額貸款再買房，很快就能結婚生子。該文一出，有許多人表示，比較有錢的家庭真的都是這樣做；更有網友羨慕表示，「有錢的爸媽很重要」。

有網友在Dcard上以「學生買房：大一買，大四賣，出社會再買」分享她的觀察。原Po表示，現在越來越多學生買房，常見的情況是，大一買房大四賣出，出社會配合全額貸再買房，這樣很快就可以結婚生子；原Po還觀察到，很多家長會帶著學生和孩子買房，如果是成屋還可以省房租，當下一棟房的頭期款，等畢業找到工作就可以再看新房，一路房租省下來，全都入本金，及早布局。

原Po最後下了結論，所以現在學生買房的風氣越來越盛了；畢竟時間是最好的朋友，越早報酬越高。

不少網友表示，「有錢的都這樣啊」；更有不少人分享，「這真的存粹看家裡有沒有錢而已，我自己剛讀大學時，家裡也直接在學校附近買房讓我住，我也有不少朋友大學時就買房給他們」、「大一時有個男同學家裡買了套房給他住，空間大還分租給同學一起住，平常代步是車車，真係五告羨慕，學校在台中蛋黃區」、「小弟大一也是家裡在雲林買來給我住，大四賣掉還有賺」、「我妹七年前讀高雄大學，那時候他就一直叫我家的人買楠梓，說那邊要起飛，現在很便宜，七年後來看那時候她真的是先知」。

不過，也有人認為，原Po觀察有失偏頗，「大概5-8年前可以這樣玩，這兩年回台北念第二碩就發現玩這套的人變少很多了」、「以前可以，但是房價開始停滯不前跟下跌的趨勢有出現了」、「少在那邊學生，家裡買才是真相」、「名字在學生底下才叫學生買房，父母買給小孩住，名字不在小孩底下，那是父母有錢」、「結果補助是間接讓有子女的投資客撿便宜，我看還是早點洗洗睡」。