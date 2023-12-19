【時報-台北電】北向資金19日再轉賣超21.13億元(人民幣，下同)，昨日回補的27.27億元沒了大半。

證券時報網統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額880.63億元，佔A股總成交額13.7%。

單日滬股通淨賣出18.39億元，深股通淨賣出2.74億元，北向資金合計淨賣出21.13億元。(編輯：廖小蕎)

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