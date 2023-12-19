【時報-台北電】台股賣壓湧出，周二指數拉回逾百點，航運與鋼鐵撐盤，陽明連三日走揚，成量居冠，盤中上漲逾2%最高至50.5元，為近5個月的新高價，長榮(2603)強漲逾3%，台驊投控(2636)秀出近半根漲停板。中鴻(2014)、新光鋼(2031)等鋼鐵類股也呈現勁揚，佳大(2033)強登漲停。電子股賣壓沈重，其中零組件次族群跌近1.5%，成為空方箭靶，光電、資服、半導體一路倒。空方大開殺戒，千金股嚇逃，嘉澤(3533)盤中翻落千元之下，頓時再少一位，所以尾盤走高十千金仍在。最終台積電拉升收平，大盤跌幅收斂，收跌75.48點，為17576.55點。今日外資(不含外資自營商)買超1.6459億元，投信買超3.2206億元，自營商賣超78.0924億元，三大法人賣超73.22億元。

耶誕長假來臨，外資啟動放假模式，台股18日成交量縮減至近三日最低3266億元，今日繼續縮量來到3200億左右，內資進行換股操作接手控盤，紅海危機與鋼價上揚炒熱航海王與鋼鐵人，上市電子成交比重縮水。紅海地區航道危機升溫，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海紛紛宣布暫停通行、改繞行好望角，短期有望帶動運價提升，航運股少數走揚，盤中台驊控股飆漲近9%、陽明勁揚逾5%、長榮上漲約4%，萬海力道較弱，攻高壓回。鋼鐵股也為今日傳產股中另一股強勁動能，佳大(2033)一度漲停、聚亨(2022)大漲6%，新光鋼(2031)、中鴻(2014)漲幅逾3%。AI股在廣達(2382)、技嘉(2376)走高助陣下，走勢增溫，散熱股健策(3653)維持強勢整理但不敵大盤重挫而收黑3%，奇鋐(3017)與低價股元山(6275)展現抗跌力道。

台股上周頻創高點，但遇年底外資放長假交投轉清淡，盤勢由攻轉守，今日盤中翻落17500點所幸終場有守，但仍痛失5日線。台股缺了電子主力，雖然有傳產股挑大梁，卻難號召人氣，終場指數收跌75點，5日線不保，RSI為58.9，10日RSI為64.54，9日K值為75.25，9日D值為75.69，20日乖離率為0.93。外資今日繼續買超台股，呈現連8買累計達860億元，12月至今買超台股666億元，不過長假效應，今日外資買超縮水到1.64億元；自營商賣超金額再擴大，今日提款78億元，2日累計賣超約150億元。

台股處高檔震盪，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估未來兩年股市會呈正向格局，台灣企業每股盈餘(EPS)2024年有機會成長2成，預期2025年將繼續成長，「台股2萬點只是時間點問題」。富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力看好台股的基本面及台股股息於國際上仍具競爭力及吸引力，短期內將吸引國際資金進駐，多頭格局不變，但也需視個股的評價水準區間操作，建議分批進場、逢低布局具業績成長的績優個股，並以選股不選市為主，以掌握後市台股的表現機會及獲利空間。（編輯：張嘉倚）