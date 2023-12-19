立法院院會19日三讀通過明（113）年度中央政府總預算案，歲出刪減299億元，改列為2兆8,518億元。歲入部分，增列159億元，改列為2兆7,251億元。明年度總預算案歲出歲入均創預算史上規模最大，國民黨指出，這代表朝野對總預算的支持。
根據立法院審議結果，113年度中央政府總預算案原列歲出總額為2兆8,817億8,209萬5千元，共計减列299億2,622萬1千元，暫改列為2兆8,518億558萬4千元，刪減幅度1.04％。
其中，通刪科目包含減列大陸地區旅費30％、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5％、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5％、房屋建築養護費5％等；並減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢署、衛福部疾管署及1,000萬元以下機關）25％等。
歲入部分，113年度中央政府總預算案原列歲入總額為2兆7,091億8,612萬8千元，共計增列159億9,7萬6千元，歲入總額暫改列為2兆7,251億8,325萬4千元。
融資財源調度部分，113年度總預算案原列債務償還1,150億元，歲入歲出差短及債務之償還合共尚須融資調度數2,875億9,596萬7千元，以舉借債務1,720億9596萬7千元及移用以前年度歲計賸餘1,155億元予以支應。審議結果，茲以歲入歲出差短減少459億2,334萬7千元，除債務償還照列外，減列債務舉借150億元及減列移用以前年度歲計賸餘309億2,334萬7千元。
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