【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】外媒分析指出，儘管現在下定論仍為時過早，但最近有越來有多跡象顯示美國經濟將實現眾所盼望的「軟著陸」，尢其是以下三大指標正指向聯準會已經接近達成這個目標。

所謂的「軟著陸」指的是聯準會在不將經濟推入衰退的情況下抑制住通膨。

分析指出，通膨率、就業增長和消費者支出這三大指標正閃爍著令人振奮的信號。

●通膨

美國11月消費者物價指數（CPI）年漲3.1%，較10月份的年漲3.2%放緩並創下5個月新低，符合市場預期。與2022年6月創下的40年高點（年漲9.1%）相比，美國的消費者通膨已大幅降溫。

聯準會偏好的通膨指標—個人消費支出（PCE）價格指數，在10月年漲3%，較9月份的年漲3.4%顯著放緩，並創下2021年3月以來最小漲幅。

美國國會預算辦公室（CBO）日前發布半年一度的經濟預測，預估到今年底PCE通膨率將跌至2.9%，到2024年進一步回落到2.1%，更加接近聯準會設定的2%目標。

美國將在周五將發布11月PCE報告，其中涵蓋收入增長、消費者支出以及尤其重要的通膨等數據，市場將屏息觀望。

●就業

美國11月非農就業人數增加19.9萬人，高於10月份的增加15萬人，也超出經濟專家預估的增加18.5萬人。失業率由10月的3.9%，下降至3.7%，接近50年新低。過去3個月美國每月就業人數平均增加約20萬人，雖然遠低於2023年初的30萬人，但與歷史數據相比仍算穩健。

●消費支出

消費支出佔美國經濟活動約70%。由於通膨與利率高漲，市場原本擔心美國人在年底最重要的節日購物旺季將收緊荷包，進而使美國經濟受到衝擊。但Adobe Analytics所做的調查顯示美國人的消費力仍然強勁，今年「黑色星期五」檔期的網購支出達到98億美元，較2022年創下記錄的91.2億美元還高出7.5%。今年「網路星期一」（Cyber Monday）的電商銷售額達到120億～124億美元，再創歷史新高。

每年11月的感恩節到12月25日的聖誕節是美國傳統的購物旺季，這個檔節的銷售額通常貢獻零售商全年營收約20%。

U.S.Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin周一表示，無論是通膨、消費者支出還是勞動力市場，經濟數據都沒有惡化得太快，也沒有過熱，所以「金髮女孩」（Goldilocks）的情景將繼續上演。

不過，《華爾街日報》資深專欄作家James Mackintosh撰文警告投資人應留意現在市場正一邊倒地押注美國經濟將在明年實現軟著陸，並稱「2024年美國經濟軟著陸是當前華爾街最擁擠的交易」。

Mackintosh表示，過去3年來，市場每年都會對某些特定事件抱有高度共識，但事後多半證明他們壓錯寶。即便一年後證明這個市場共識是正確的，但押注幾乎所有人都預期會發生的事所獲得的報酬可能也不會太高。