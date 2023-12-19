由於美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission，ITC）以蘋果（Apple）侵犯一家競爭對手的專利為由，向這家科技巨擘下達進口禁令，因此蘋果於數日後停止銷售特定款的智慧手表，在這個年底重要節日前將這款備受歡迎的聖誕禮物選項下架。
蘋果自12月21日開始暫停在美國線上銷售Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，並於12月24日以後在實體商店停售上述2款產品。Series 9和Ultra 2是蘋果網站販售的較新機種。較舊款的SE機種將繼續銷售，先前售出的手表也不受禁令影響。
蘋果自2020年起推出的Apple Watch大多都內建名為脈搏血氧計的感測器。美國ITC在今年10月裁決蘋果侵犯某些設備特定版本的血氧感測器相關專利。醫療科技公司Masimo在2021年抗告蘋果侵犯該公司專利。
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