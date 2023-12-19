有關中國大陸甘肅省於18日午夜23點59分發生規模5.9強震，截至目前為止，已知造成超過116人罹難，326人輕重傷。內政部長林右昌表示，台灣搜救隊已待命，隨時可出發。
內政部表示，總統蔡英文與行政院長陳建仁獲知後，立即指示內政部要求所屬在最短時間完成緊急救災準備，並透過管道向中方表達人道關懷及瞭解救援需求。
林右昌指出，內政部同時已洽大陸委員會（法政處）聯繫中國大陸協調瞭解救援需求，若陸方提出支援請求，內政部消防署將立即連繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，發揮人道精神盡力搶救受困災民。
林右昌說，內政部消防署依標準作業程序在第一時間通知本月份輪值縣市：台北市（第一梯次）、屏東縣（第二梯次）。共完成160名搜救隊成員（包含1名結構技師、4名醫師、4名護理師）、具有IRO瓦礫搜索搜救犬資格犬隻4隻及約13噸各式搜救裝備整備。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：