Uber Eats與Gogoro今（19）日宣布再次跨界合作，為強化外送合作夥伴購車意願，宣布近10億「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，購車、養車更輕鬆。
Gogoro指出，此次與Uber Eats展開兩年合作案，Uber Eats外送合作夥伴享專屬購車、電池資費與減碳獎勵方案，最高可省7.08萬元。
Gogoro台灣總經理姜家煒表示，企業是加速落實台灣2050年淨零排放的重要力量。Gogoro致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有26％的機車物流使用Gogoro的電池交換系統。此次與Uber Eats再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，希望可鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。
Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於2040年於全球營運市場達到100％的零排放運具使用率，並於2030年實現全面汰除一次性塑膠包材。
此次與Gogoro成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。」
環境部次長沈志修與經濟部次長林全能應邀出席記者會，都高度認同「綠色永續外送方案」。沈志修表示，「大氣環境治理」是環境部的核心使命之一，政府與民間合力推動運具電動化，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。林全能表示，樂見Uber Eats訂定目標在2年內要將電動機車比例從20％提高到40％，經濟部會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許Gogoro相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。
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