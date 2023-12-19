【時報記者郭鴻慧台北報導】立法院院會三讀通過房屋稅條例修正案，房仲業者認為，對老屋影響有限、新屋負擔增加，而稅負恐將轉嫁房租，讓房客荷包先哭，另外，預期房市將出現五大變化，而受到此法影響深的持有人將會重新整頓手上資產。

立法院完成三讀前，囤房稅2.0的行政院版、各政黨版拉鋸，最終還是偏向行政院版，非自住住家稅率上限從3.6％調高至4.8％，而建商持有待售餘屋，也做了調整，持有2年以內的房屋，法定稅率調整為2%至3.6%，超過2年的餘屋，房屋稅率範圍2%至4.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，囤房稅針對非自用住宅，因此一般家庭僅持有3戶以內的自用住宅並不受影響，而修法後的稅率天花板，從3.6%拉高到4.8%，對全台非自住8戶以上的囤房家庭，以及餘屋量大的建商影響最為鮮明，假如修法通過，預料市場將出現五大變化。

第一，房產重新配置，降低整體的持有稅負擔。第二，出租換取降稅，比起最高4.8%，若房產出租並報稅，適用稅率僅1.5~2.4%，可望使囤房族將空屋出租；第三，捨新屋買中古，由於越新的住宅，房屋稅越高，在稅率調升的情況下，置產族將更明顯轉向中古屋市場。第四，傾向預售完銷，建商為了避免銷售期拉長，導致新成屋被課以重稅，原本以成屋為主要銷售模式的建商，更傾向透過預售快速完銷；第五，大坪豪宅讓利，高總價產品對囤房重稅更加有感，預期建商不排除採取更積極的讓利方案，加快大坪數產品的銷售速度。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，非自住住家稅率調高再搭配全國總歸戶及全數累進的計算方式，多屋持有人稅負將有感增加，然而，以房東的角度持有成本增加，通常不會自行吸收，極有可能將稅費成本轉嫁至房租上，再拉高租金水平，除此之外，由於稅率拉高，新屋的持有成本重，為壓低出租成本，房東找房屋現值低的老屋、老公寓比例可能拉高，影響租屋市場的供給態樣。

不過，台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳說，其實每年都要繳納的地價稅及房屋稅，房屋稅是逐年減少的，地價稅才有每年增加的問題，邏輯上囤房稅並不會讓租金暴漲。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新法上路後，原本藉由縣市稅率不同、沒有全國歸戶的特點，達到節稅目的之作法將明顯減少，除了衝擊多戶持有者，也包括手上有長期庫存的建商，且新屋影響比舊屋明顯，故預期受囤房稅2.0影響深的持有人會重新整頓手上資產。