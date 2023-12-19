【時報編譯張朝欽綜合外電報導】愛爾蘭央行在周二指出，該國經濟已經轉向更緩慢的成長路徑；而通膨率的下降，也快於此前的預測。愛爾蘭央行已經連續兩季下調經濟成長預測。
央行在周二小幅調降2024年和2025年的成長預測，分別來到2.5%和1.9%。
央行也將2023年「調整後內需」(MDD)的預測，從2.9%下調到1.5%。MDD是愛爾蘭央行偏愛的測量經濟活動方式，在去年時飆高到9.5%，但是最新數據顯示第三季為持平。
央行在季度報告中說，成長放緩不僅反映出跨國公司在2022年異常高的投資水準，也反映出利率上升和產能限制的影響。
「繼後疫情時期的強勁復甦之後，經濟已經轉向較慢的成長路徑」，央行還說：「預計經濟成長速度，將符合2024年至2026年的中期預期」。
歐洲總部設在愛爾蘭的大型跨國企業經常扭曲了愛爾蘭的GDP計算，特別是這些公司把在外國的生產列入愛爾蘭的統計資料。
愛爾蘭央行重申，GDP並非顯示該國經濟狀況的良好指標。央行將2023年的經濟成長預期，從2.9%下調到1.3%。
該行說，初步跡象顯示，整體通澎率繼續減速，已回歸到正常的季節性模式。央行並將2023年協調於歐盟標準的消費者物價指數(HICP)的預測，從5.4%下調至5.2%，2024年從3.2%下調至2.2%。
央行預計2026年通膨率將降到1.4%，低於歐洲央行(ECB)的目標。剔除食品和能源價格的核心通膨，到2025年會降到2%以下。
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