今年土地市場延續去年買氣偏弱，建商獵地腳步放緩，全年住宅與商業土地交易量未達千億元水準，市場吹冷風，但台中、桃園逆勢上衝，是六都之中唯二正成長的城市。信義全球資產公司表示，今年土地市場投資動能疲弱，但已看到打底回穩跡象，明年選後房市在剛需買盤支撐下，建商有機會加強土地布局力道。

信義全球資產公司統計，今年前11個月全台土地交易量僅544億元、年減10％，相較2019年至2021年，全年交易量在1,500億元至2,000億元，市場交易動能疲軟。總經理林三智分析，受升息、信用管制政策等影響，致使觀望氣息濃，但觀察今年土地市場冷中帶溫，單月最高交易仍有近百億元水準，估全年仍可達到六百億元，與去年水準相當，顯示土地市場已走出急凍期，交易量止跌打底，回溫訊號浮現。

觀察六都土地交易表現，台中、桃園在市場冷風中逆勢上衝，是六都中唯二維持正成長的城市。信義全球資產公司統計，台中以196億元居土地市場最熱區，年增115％，今年最高總價交易同樣落在台中，為富宇建設以40億元取得台中北屯區土地，顯見台中在人口紅利、商圈發展成熟、重劃區題材等利多齊發下，持續吸引建商布局。

另一熱區桃園同樣是近年建商推案重點區域，今年土地交易集中在有捷運線行經的中壢區、大園區，主力買方為建設公司，購地目標鎖定千坪以上大型土地，最大筆交易為百峰建設以21.48億元取得中壢泰豐自辦重劃區重劃後4,273坪土地。此外，今年桃園亦出現一筆地上權交易紀錄，為臻鼎科技布局高鐵站前商圈，拿下青平段2,385坪土地，規劃興建自用企業總部。

市場規模六都中排名第二則為台北市，由於目前台北可供開發的土地已相當稀少、取得成本也較高，因此開發商投資重點，主要放在具改建開發潛力的老舊透天、商業大樓，信義全球資產公司近期亦成功協助多組客戶購置市區內獨棟透天厝或商用大樓，買方看重的即是精華地段未來改建開發價值。