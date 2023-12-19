Pinkoi為搶攻全球文化創意產業商機，19日宣布，正式推出全台首個專為設計師打造的原生風格式AI模型「生活風格智慧模型（Lifestyle AI model）」，以大規模個人化（Personalization at scale）為主要場景，打造「個人化商城、個人化行銷、個人化跨境幫手」，不僅讓平台的625萬會員每個人登入都可以擁有獨特的商城體驗，更透過AI賦能協助設計師輕鬆推展國際市場。
Pinkoi表示，透過軟體服務方案（SaaS）已經協助設計品牌創造超過8倍訂單，亦協助文具設計品牌成功拓展日本、香港等市場，其中更有超過3成國際訂單由零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN）創造。
除此，Pinkoi發現設計品牌在進軍國際市場，常因為文化或語言的隔閡無法輕鬆掌握跨境商機，因此Pinkoi個人化跨境幫手因應而生，除了透過在地辦公室的團隊，深度了解各市場不同的文化內涵，目前Pinkoi亦已將商城串連了包含日本、中國大陸、香港、泰國等5個市場常用的金物流系統，讓設計師只要一鍵勾選願意送往不同市場即可以進行跨境銷售。
2023年Pinkoi更看準跨境市場的銷售，精選超過萬種商品辦理Asia Day行銷活動，提升了超過20％的跨境訂單，針對跨境市場Pinkoi也串接AI服務，讓設計品牌能夠進行AI即時翻譯，讓語言不再是跨境銷售的距離
《富比世》雜誌專文預測明（2024）年10大商業趨勢，其中大規模個人化是最重要的發展之一。Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭表示，Pinkoi從自建AI模型的第一天，就朝大規模個人化的目標邁進。每個人走進Pinkoi就像走進一家為自己量身打造的百貨公司，每個專櫃都是個人喜歡的品牌，而且可以根據個人的即時需求推薦商品。
不僅如此，顏君庭強調，Pinkoi還會透過全球的社群關聯性推薦，推薦其他市場的特色品牌，協助探索更多生活靈感，Pinkoi不僅是消費平台，更是靈感顧問。
Pinkoi電商平台聚焦在生活風格及設計相關的全球市場，目前全球擁有625萬會員、超過52,000個設計品牌，Pinkoi發現生活風格類型的消費者，喜愛在平台走逛、探索消費靈感，不斷創造好的商品推薦，就是平台擁有最好的黏著度與心佔率的方式，因此選擇自建「生活風格智慧模型」，從三個維度刻劃數據包含「細緻設計品貼標、深度描繪使用者軌跡、強化社群關聯性」，再將消費者從「興趣、風格、價值主張、地域性文化」描繪每個購物人格，精準提供消費者個人化商城。
Pinkoi今年透過個人化商城的運用，站上瀏覽時間提升近3成、創造1.5倍的商品點擊率。
Pinkoi面對的設計市場，除了消費者擁有邊逛邊買的特殊性外，設計品牌也多是小編制團隊，沒有獨立的行銷編制、數據分析專業，成為在電商零售平台拓展業績的痛點。
從2019年開始，Pinkoi開始運用數據規劃零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN），以品牌廣告、商品廣告助攻設計品牌業績，2023年更以「生活風格智慧模型」強化消費人格的刻畫，將分眾廣播的六大情境納入零售媒體聯播網中，其中運用AI精準判斷設計品牌階段、即時推薦適合廣告的商品與版位，設計品牌只要30秒就可以完成設定、有效追蹤成效。Pinkoi自2019年推出零售媒體聯播網服務已有近萬個品牌訂閱服務（MAU）、留存率高達9成，相關SaaS服務的業績也逐年成長佔Pinkoi的整體營收超過30％。
Pinkoi強調，該公司規劃零售媒體聯播網有兩大核心，一是不干擾消費者體驗，希望將廣告也成為個人化商城的體驗環節，依循消費者個人的風格與即時需求進行智能推薦，二是運用AI自動判斷「萌芽期、成長期、成熟期、國際拓展期」等品牌階段，30秒內給予精準品牌廣告、商品廣告、分眾行銷的設定建議，可以輕鬆完成出價、績效預測，最終驗收成果。
以站上萌芽期品牌「客自畫」為例，其運用零售媒體聯播網，已成功帶動品牌6倍的流量及年度8倍的業績成長。另外，成長期品牌「波波娜拉」運用今年首推的分眾廣播強化客戶關係管理（CRM）成功吸引超過1成舊客回頭、客單價也成功提升1成。知名國際品牌PALLADIUM為Pinkoi站上成熟期品牌，主要銷售目的在於穩固市佔、追求行銷突破點，透過零售媒體聯播網中的商品廣告、品牌廣告兩項服務提升4成業績、廣告投報率（ROAS）為18。國際市場拓展上文具品牌MU則運用跨境的關鍵字建議，將品牌成功銷往日本，目前品牌整體跨境業績高達50％、其中跨境訂單有30％為零售媒體聯播網廣告帶動的銷售業績。
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