【時報記者王逸芯台北報導】力領科技(6996)明(20)日將以每股150元登錄興櫃，主辦券商為兆豐證券。力領科技為全球車用顯示晶片的領導廠商，從事多樣化整合型的顯示器驅動晶片之研發及銷售。產品主要涵蓋「車用前裝與後裝顯示器驅動晶片」、「特殊應用(ASIC)顯示器驅動晶片」及「智慧物聯網(AIoT)顯示器驅動晶片」，截至今年10月，各產品銷售比重分別為75.16%、9.84%及15%。

力領科技研發團隊提供客戶一系列產品規格及多元製程選擇。車用領域提供前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器、空調圓形旋鈕解決方案；後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等顯示架構晶片設計。

力領科技在特殊應用顯示器驅動晶片(ASIC)是為客戶開發特殊規格的手機面板驅動晶片以對應手機市場。智慧物聯網顯示器驅動晶片(AIoT)搭載獨步的零電容HD顯示驅動技術，屬於消費性電子產品之高階應用。近年在智慧車、電動車及自駕車的大潮流，車艙轉變為智慧空間的概念逐步發酵，單一部車搭載面板數持續增長，對應的顯示器驅動晶片需求亦逐年成長。力領科技之車用顯示器晶片皆通過國際汽車電子協會AEC-Q100車用晶片品質可靠性測試及符合零失效之汽車供應鏈品質管理標準IATF 16949規範，也經過面板廠、Tier 1廠及車廠等多重驗證，已成為歐系、美系、韓系、中系車廠之合作夥伴。此外，車用晶片產品驗證時間長，需經過嚴格的車用規範及安全測試，包含溫度、濕度、電磁干擾、產品可靠度、產品壽命等，確保在各種複雜的環境下運作，也因此既有客戶不易被取代。

據興櫃公司概況資料表顯示，力領科技實收資本額3.8億元，111年度營收28.09億元，稅前盈餘7.14億元，稅後純益5.77億元，每股稅後純益(EPS)18.2元。今年度截至10月止累計營收22.37億元，稅前盈餘4.57億元，稅後純益3.89億元，EPS 10.52元。儘管112年度因總體需求走弱，隨著113年美國聯準會可望降息，全球經濟有機會優於今年，加上車市與手機市場重返成長軌道，且受惠於車用顯示器使用增加，力領科技之營運及獲利動能後勢可期。