現行勞保老年年金法定請領年齡為63歲，不過，即將在明（2024）年元旦開始，將上調至64歲，也就是說退休族要請領全額勞保老年給付，必須年滿64歲，1961年出生者（民國50年次）勞工直接受影響。
然而，在搞清楚法定退休年齡之後，未來要月領好，還是一次領好，又是一個大哉問。首先一定要先請領資格，年滿60歲，工作年資滿15年以上者，可以選擇月領或一次領；年滿60歲，年資未滿15年者僅可選擇請領一次退休金。
試算一次領及月領老年給付，若投保以最高薪資級距45,800元、年資40年計算，一次領基數為50，可以領到229萬元，月領則為24,988元，兩者直接相除為91.6月，也就是領年金累積7.6年，就等於一次領總額，以台灣平均壽命79年，若65歲退休，平均餘命14年，顯然月領比較划算。
月領的最大風險仍是勞保破產，勞保基金收支缺口正在擴大，目前已連6年入不敷出，甚至有學者批評，勞保破產後果不只如此，連政府都可能破產，若啟動年改，繳多、領少、延後退恐是唯一路徑，未來只會領得更少，若年改後年金打7折，一次領的投資報酬率必須高過6％，才不會被月領追上。
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