明年大選在即，囤房稅2.0也在今（19）日火速過關，依行政院版本，稅率最高4.8%，地方政府必須訂定差別稅率，並全國歸戶、全數累進，對此在野黨時代力量批是打假球，網友酸「又在演」，價值投資達人股海老牛也表示，囤房税會像天降神劍，把房價砍個稀巴爛嗎？大家都心裡有數，建商就是有辦法，讓房價繼續漲，也讓房貸像傳家寶「貸貸相傳」囉！

股海老牛在臉書粉專發文表示，這陣子接受好幾位記者訪問，不約而同地都問到同一個問題：「為何前陣子營建股漲得跟火箭一樣高？」這麼複雜的事情，不可能只用三言兩語就解釋的清楚。老牛就淡定地回答：「低利、不升、囤房」。

（1）低利：低利率環境。

（2）不升：利率不升息。

（3）囤房：囤房税不會過。（因為大選在即，今天過了！）

「打炒房」？還真有種想笑又想哭的感覺

囤房税會不會過，這可是大家都很關心的一環。原本大家擔心的是，這囤房税一過，會不會像天降神劍一樣，把房價砍個稀巴爛？今（19）日立法院表決《房屋稅條例》修正草案（囤房稅2.0），按行政院版本三讀通過，囤房稅率從現行1.5%至3.6%調升至2%至4.8%，並改採「全國歸戶、全數累進」。

股海老牛指出，雖然不能保證這囤房税過了，房價會不會馬上跌，但至少不用再回答那個讓我冷汗直冒的問題了，因為建商總是有辦法找得到出路，讓房價繼續漲，30年、40年、50年的房貸，繼續當成傳家寶「貸貸相傳」。

「打炒房」？這話一說，股海老牛還真有種想笑又想哭的感覺。網友反應更絕了，對建商哭喊「囤房税是七傷拳」，網友都笑說「不要演了」、「七傷個鳥，才多幾%而已」、「炒房仔底子都很厚啦，不在意這點錢，會出來叫，只是因為每個月少吃幾罐魚子醬而已」、「配合選舉，還在演喔」、「4.8%是搞笑嗎？」、「差幾千塊，不痛不癢」。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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