街口投信分析，美國FOMC會議後，聯準會（Fed）主席鮑爾發表鴿派言論，稱將按預期維持利率穩定並暗示可望在2024年開始降息後，激勵股市與大宗原物料反彈，並帶動原油終止連七周下跌，國際油價上周小漲近1％，。
街口投信指出，基本面受到美國上週庫存大幅下降，超出預期；以及國際能源總署（IEA）在12月的報告中表示，2024年世界石油需求成長速度快於原先預期，因為美國經濟表現穩健與展望改善，2024年世界石油消費量從97萬桶／日上調為110萬桶／日，比先前的預測增加13萬桶／日。
中東區域，包括全球最大貨櫃航運公司MSC在內的兩家主要貨運公司上周六表示，由於葉門胡塞武裝分子加大了對紅海商船的攻擊力度，他們將避開蘇伊士運河，原油運價因繞行好望角航線與戰爭險保費而造成成本上漲。在OPEC＋明確2024年第一季減產220桶／日以及美國需求上修的因素之下，預期油價將有上行空間。
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