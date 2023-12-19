桃園市機師工會18日赴交通部遞交陳情書，並發出7點聲明，痛批長榮航空無視高頻率飛安事故，調漲機票售價卻為載貨不惜卸下旅客行李，把營利擺在第一，卻處處推拖把責任丟給第一線員工。對此，長榮航空再度發新聞稿澄清，表示捍衛飛安決不妥協，對於機師工會提供的數字「與事實有落差」，呼籲停止抹黑。
長榮航空的五點聲明如下：
1.長榮航空為捍衛飛安絕不妥協，也以做到全世界服務最佳的航空公司之一為目標，惟機師工會一再以不實言論抹黑公司，傷害同仁們對維護飛安的努力，長榮航空呼籲即刻停止此等不當行為。
2.長榮航空目前國籍機師及學員計有1228名，2023年共計有50名國籍機師退休或離職，其中有9位為屆齡退休，佔國籍機師比率不到4％，並非如機師工會所言本公司一年國籍飛行員流失百人，佔國籍飛行員一成，機師工會提供的數字顯然與事實有極大的差距。
3.長榮航空基於永續經營，儲備機師人力未曾間斷，優先以招募及培訓本國籍機師為前提下，因應人力需求招聘外籍機師。且無論本、外籍均須通過公司甄試、體檢及嚴格的訓練標準合格後，方能執行飛航任務，在此嚴謹篩選下，不可能招募沒有執照或假學歷之機師，更遑論收受仲介回扣之情事。
4.有關長榮航空機師調薪之說明已於今日上午發佈之新聞稿詳述，以2015年晉升為機長之飛行員為例，至2023年月薪確實調整近10萬，此數字可受社會大眾公評，然機師工會卻一再否認每年因職級增加而調升的薪資不是調薪，也完全與事實不符。
5.長榮航空一向重視航班準時率，也因應俄羅斯領空禁航等限制，事先降低酬載減輕航機重量。惟極少數航班，仍受當日航程中天候因素或配合機場設施使用要求…等突發情形，必須要臨時進一步減輕航機重量或技術性調整時刻。本公司以優先載運旅客與行李，及確保飛航安全為首要考量，從未因要多載貨而技術性延誤航班，犧牲旅客權益。機師工會用錯誤資訊誤導社會大眾，其心可議。
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