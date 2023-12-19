由凱基證券捐助的凱基慈善基金會，長期關注偏鄉，持續第八年於耶誕節前募集愛心禮物送予偏鄉學童，傳遞愛與溫暖，母公司開發金控及旗下各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基投信、開發資本的同仁也熱烈響應。

今年募集愛心禮物數量近千份創下新紀錄，並由凱基慈善基金會執行長曾錦隆，偕同志工同仁親手將禮物送到屏東縣、南投縣和嘉義縣等偏鄉學校的孩子手中，與大家共度溫馨佳節。

每年歲末凱基慈善基金會都會發起募集愛心禮物活動，由員工扮演耶誕老人，將同仁們精心準備小朋友喜愛的文具用品、益智玩具、運動用品，還有實用的衣物、圍巾、襪子禮物等，募集整理後送給偏鄉學童。

參與活動的同仁表示，非常開心參與這麼有意義的行動，每年帶著小孩一起採買準備耶誕愛心禮物，已經成為歲末必做的家庭活動，就是希望要給偏鄉小朋友最棒、最實用的禮品。

凱基證券志工同仁今年再次前往偏鄉送禮，並準備了偏鄉難以買到的知名品牌速食店餐點，與學童共度歡樂午餐時光，讓嘉義中林國小師生開心又感動，還有低年級小朋友貼心送上耶誕卡，親手用注音寫下「感謝您們讓我能安心上課後照顧班學英文，又送我禮物，我會好好學習。」

校長更由衷表達感謝，表示「孩子的教育是最好的投資，讓學生健康成長，穩定向學，並有機會接觸英語深耕，不但是企業最好的投資，也是孩子最棒的禮物。」

曾錦隆表示，凱基慈善基金會除了補助偏鄉學童英語學習，也提供弱勢學童營養早餐，讓孩子健康成長，頭好壯壯，有飽足精神上學；而集團同仁盡心為孩子準備禮物，更隨著禮物送出愛心與祝福，在寒冬歲末傳遞溫暖，並實踐企業回饋社會的核心價值。

走過3年的新冠肺炎疫情，凱基慈善基金會協助偏鄉及弱勢學生的就學補助逐年增加，希望學生能不受家庭經濟情況影響，而能在校穩定求學，打下堅實的基礎。