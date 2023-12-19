政府打房不手軟，房價卻仍驚驚漲，即使是小宅也不例外。規劃2房型小宅的大安區指標建案「鑄慕」和「富邦藝庭」成交單價站上200萬，房產專家指出，北市蛋白區北投、大同、南港、內湖成交單價破百的建案增多，萬華區也有單價百萬價格，一旦文山區打破百萬成交單價，全台北市12個行政區將全面進入「百萬俱樂部」。
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享：
台北市今年房價雖然處在高檔盤整階段，但小宅領軍向前衝的趨勢更加明顯，豪宅成交單價則處於冰河期、幾近停滯。
大安區指標案「鑄慕」成交單價約190萬～200萬元出頭，而忠孝懷生都更案「富邦藝庭」成交單價站上200萬元應該沒有懸念。這兩個建案都有規劃2房型小宅，而2房房價＋車位的總價起碼要5千多萬元，這個價格在中南部應該可以買二棟透天了。
蛋黃區價格驚人，相對低價的蛋白區則積極補漲，北投、大同、南港、內湖成交單價破百萬元以上的建案逐漸變多、早已見怪不怪，萬華區「漢堡西門綻」也出現每坪百萬元成交戶別，文山區「岳泰峰華」高樓層成交價最高來到97萬～98.9萬，距離每坪百萬只差一步之遙了。
展望2024年，文山區將有指標型大案進場銷售，成交價若衝破百萬似乎不足為奇了。如果最後一塊拼圖文山區也出現百萬成交單價，那麼台北市12個行政區將全都有百萬成交價的案例，12個行政區將全面成為「百萬俱樂部」。
回想二十幾年前，台北市新建案市場脫離SARS谷底往上走漲突破50萬元／坪大關，有人就預言房價將會泡沫化；到了十年前，台北市房價再往上漲，均價來到7、80萬元，豪宅價格衝上200萬元，又有人說少子化時代需求銳減，房價崩盤在即；到了現在，小宅一坪成交價上200萬元，各行政區單價衝上百萬，依然有人認為房價是虛漲。
市場就是這樣，價格是買賣雙方最大的共識，就算我們覺得現在房價高到心裏抖抖的，就算喊破喉嚨說超漲都沒有用，房價要漲，完全由不得人。
我們無法改變江湖，只能適應江湖。
本文獲得「何世昌的房產知識Buffet+」授權，未經同意不得轉載。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：