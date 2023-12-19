政府打房不手軟，房價卻仍驚驚漲，即使是小宅也不例外。規劃2房型小宅的大安區指標建案「鑄慕」和「富邦藝庭」成交單價站上200萬，房產專家指出，北市蛋白區北投、大同、南港、內湖成交單價破百的建案增多，萬華區也有單價百萬價格，一旦文山區打破百萬成交單價，全台北市12個行政區將全面進入「百萬俱樂部」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書分享：

台北市今年房價雖然處在高檔盤整階段，但小宅領軍向前衝的趨勢更加明顯，豪宅成交單價則處於冰河期、幾近停滯。

大安區指標案「鑄慕」成交單價約190萬～200萬元出頭，而忠孝懷生都更案「富邦藝庭」成交單價站上200萬元應該沒有懸念。這兩個建案都有規劃2房型小宅，而2房房價＋車位的總價起碼要5千多萬元，這個價格在中南部應該可以買二棟透天了。

蛋黃區價格驚人，相對低價的蛋白區則積極補漲，北投、大同、南港、內湖成交單價破百萬元以上的建案逐漸變多、早已見怪不怪，萬華區「漢堡西門綻」也出現每坪百萬元成交戶別，文山區「岳泰峰華」高樓層成交價最高來到97萬～98.9萬，距離每坪百萬只差一步之遙了。

展望2024年，文山區將有指標型大案進場銷售，成交價若衝破百萬似乎不足為奇了。如果最後一塊拼圖文山區也出現百萬成交單價，那麼台北市12個行政區將全都有百萬成交價的案例，12個行政區將全面成為「百萬俱樂部」。

回想二十幾年前，台北市新建案市場脫離SARS谷底往上走漲突破50萬元／坪大關，有人就預言房價將會泡沫化；到了十年前，台北市房價再往上漲，均價來到7、80萬元，豪宅價格衝上200萬元，又有人說少子化時代需求銳減，房價崩盤在即；到了現在，小宅一坪成交價上200萬元，各行政區單價衝上百萬，依然有人認為房價是虛漲。

市場就是這樣，價格是買賣雙方最大的共識，就算我們覺得現在房價高到心裏抖抖的，就算喊破喉嚨說超漲都沒有用，房價要漲，完全由不得人。

我們無法改變江湖，只能適應江湖。

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