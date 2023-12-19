台股今(19)日集中市場收跌75.48點，報17576.55點，跌幅0.43%，成交量3209.28億元。台積電上漲0.00%，收585.00元；聯發科上漲0.30%，收992.00元、鴻海收漲0.49%。人氣成交量最大前十檔分別為：陽明、宏碁、中工、中鴻、英業達、長榮航、長榮、緯創、中信金、華新。

在上市類股中，以鋼鐵業族群、航運業族群表現最為亮眼，漲幅分別為0.29%、0.26%；電子零件族群走勢則較為疲軟，下跌1.50%。

上市股中有3檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：恆大(9.96%)、毛寶(9.93%)、康那香(9.12%)、大飲(8.84%)、新建(7.69%)、鼎基(7.56%)、佳大(7.14%)、聚隆(6.27%)、聚亨(5.86%)、中視(5.79%)。

上市股跌幅最重前十名分別為：吉源-KY(-8.59%)、力特(-7.84%)、大億(-7.08%)、業旺(-6.89%)、聯策(-6.72%)、至上(-5.84%)、嘉澤(-5.61%)、正達(-5.13%)、新鋼(-4.91%)、致新(-4.62%)。

在上櫃類股中，以居家生活族群、資訊服務族群表現最為亮眼，漲幅分別為0.76%、0.40%；紡織纖維族群走勢則較為疲軟，下跌1.97%。

成交量前十名人氣指標為：松瑞藥、富喬、鈺創、安國、中美晶、欣銓、福華、國統、兆利、頎邦。

上櫃9%以上漲幅共有9檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：創業家(10.00%)、兆利(9.97%)、點晶(9.96%)、世紀(9.93%)、合邦(9.92%)、福華(9.91%)、合世(9.86%)、熱映(9.84%)、鴻翊(9.78%)、上揚(7.84%)。

跌幅在9%以上個股則有2檔，其中1檔曾經一度重挫跌停。跌幅最重前十名分別為：安鈦克(-9.95%)、光明(-9.67%)、三一東林(-8.85%)、應廣(-6.23%)、微端(-6.16%)、宏捷科(-5.41%)、永彰(-5.31%)、穩懋(-4.95%)、德英(-4.93%)、佳穎(-4.89%)。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

#台股 #航運股 #台積電 #聯電 #鴻海 #聯發科 #紅海 #陽明 #長榮 #萬海 #聯策 #至上 #中信金 #佳穎 #鼎基