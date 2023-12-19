馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）說，馬國不會因南海主權爭議與中國敵對，但馬國對自己的領海主權將毫不讓步。他說，馬國不會成為中美地緣政治角力的棋子，也不會選邊站隊。

安華在日本出席日本東協（ASEAN）峰會期間，接受《日經亞洲》專訪時說，「馬來西亞不必將南海主權爭議升級至（與中國）敵對的程度，以免影響馬中雙邊關係。」他說，「我看到各國在與中國的邊界問題存在分歧。但我會在邊界問題向中國妥協嗎？不，我們必須由東協（與中國）談判。」他強調，任何國家都不能單方面決定此類問題。

談到中美地緣政治關係緊張，安華強調，偏袒任何一方都不會給馬國帶來任何好處，各國應根據各自利益決定立場。他認為，東協在本區域事務應該處於中心地位，成為一個和平區。

他說，「東協領袖加強對這些原則的共同承諾，抵制將他們拉向地緣政治陣營特定一方的努力。」他強調，馬國的基本立場是「不成為任何勢力的棋子」，馬來西亞是志向遠大的小國，「我們將盡力而為」。