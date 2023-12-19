在韓國和北韓邊界板門店共同警備區（JSA）執勤的聯合國軍司令部警衛，開始恢復武裝狀態。
韓國政府11月22日中止《九一九韓朝軍事協議》中有關「在非軍事區設禁飛區」的第一條第三款效力，反制北韓發射軍事偵察衛星。北韓隨即宣布全面解除協議並恢復各項軍事舉措，從11月24日起修復之前根據軍事協議拆除的11個前線哨所，並部署兵力和重武器，協議事實上作廢。之後，在板門店共同警備區執勤的北韓軍人開始攜帶手槍。
韓國軍方消息人士透露，由於共同警備區執勤的北韓官兵11月底開始攜帶手槍，韓國政府本月初要求聯合國軍司令部允許韓國執勤人員恢復武裝。
據《韓聯社》報導，聯合國軍司令部19日發表聲明稱，考慮到北韓軍人攜帶手槍，決定賦予共同警備區警衛人員重新武裝的權限和資格，以保障民眾和軍人的安全。
聯合國軍司令部稱，是基於慎重考慮後做出上述決定，並向兩韓傳達雙方根據以前的共識，解除共同警備區武裝更有助於朝鮮半島和平與穩定的立場。聲明稱，聯合國軍司令部還向北韓軍方相關人士說明共同警備區依舊是對話、落實韓戰《停戰協定》的場合。
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