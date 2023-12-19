【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce預估，2024年第一季Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC/UFS)均價季漲幅將擴大至18~23%。同時，不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，進一步墊高漲幅。觀察2024年第一季大陸智慧型手機OEM的生產規畫仍穩健，由於記憶體價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以建置安全且相對低價的庫存水位。
TrendForce進一步指出，過去智慧型手機市場是最早反映經濟下行的消費性產品，買賣雙方皆持續對供應鏈進行庫存調節。隨著雙方庫存落底，加上原廠減產效應作用下，促成這一波智慧型手機記憶體價格的強勁漲勢。
整體而言，明年第一季記憶體價格走勢在客戶端需求持續，以及原廠仍未拉升稼動的情況下，供需缺口加大，Mobile記憶體漲幅將較其它應用更明顯，將成為該季的領漲項目。
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