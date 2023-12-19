立法院19日針對《房屋稅條例》修正案完成三讀，將採全國歸戶、全數累進，全國商總主席賴正鎰以武俠小說倚天屠龍記的崆峒派武功「七傷拳」，若是使用者功力不足，反而會造成自身內傷，來形容此次的立法缺失。他並直言在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法。

賴正鎰指出，開發商都有金流壓力，誰會故意囤房。政府以過多政策干預，只會更扭曲市場機制，例如房租提高及新屋售價統統轉嫁給租屋與買房者，明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應COP28聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波，如今在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法，他也預告元月大選後的未來兩年萬物必漲，大家要做好心理準備，將重創國民經濟，造成全民皆輸。

囤房稅2.0主要從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率區間自1.5％至3.6％，調升到2％至4.8％，且強制要求地方皆須按全國持有戶數制定差別稅率、全數累進課徵，也就是上限3.6％調高至4.8％，較現有的最高稅率增加1.2個百分點，自用住宅採全國三戶為限，而開發商新成屋待售戶原本在一年半內稅率為2％，修法後將納管並限制兩年內售出採2％～3.6％，若待售超過五年，將採4.8％的最高稅率。

賴正鎰說，此提高房屋稅率的修法雖是針對持有房屋多戶者，也就是指平時靠收租金的包租公婆，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，他認為既然已經改為全國總歸戶，上限4.8％稅率以免過高了，應適可而止。

「這樣做是否有違憲之虞？」賴正鎰指出，這簡直就是一種新的懲罰稅，專門懲罰擁房者。他批評政府真是住在海邊「管很寬」？完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎可能會去刻意囤房而不想趕緊賣出，囤房稅2.0已變成了打擊開發商的手段。