【時報-台北電】央視新聞報導，大陸中央財政部與緊急管理部19日緊急撥款自然災害救災資金2億元(人民幣，下同)，協助甘肅、青海兩省救災工作，分別給予1.5億元、0.5億元。

上證報訊，國家糧食及物資儲備局、防災減災救災委員會、緊急管理部三部門齊力賑災，已調撥大量米麵糧油、暖氣爐、棉衣被等地方各級救災物資，保障受災戶基本生活需求。

截至上午9點，三部門累計向甘肅、青海兩省地震災區調撥中央救災物資11.15萬件。(編輯：廖小蕎)

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