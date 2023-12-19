俄羅斯外長拉夫羅夫18日接受俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）採訪時表示，對俄羅斯而言，與包括日本在內其他國家「所有圍繞領土的爭端已經結束」。日媒指出，這意味著俄方不打算就與日本有主權爭議的南千島群島（日稱北方四島）展開更多談判，或招致日方反對。

俄羅斯外交部去年3月也稱，以進攻烏克蘭為由實施對俄制裁的日本做法不友好，表示將中斷包括北方四島問題在內的和平條約締結談判。俄國副外長魯登科（Andrey Rudenko）在俄羅斯國際傳真社（Interfax）16日報導的採訪中也表示，在日本實施對俄制裁的現狀下，不可能就友好合作相關條約展開談判。

據日本《共同社》援引第一頻道新聞影片，拉夫羅夫18日在採訪中提到，俄羅斯總統普丁最近發言稱北約組織（NATO）成員國與俄羅斯之間不存在領土問題，拉夫羅夫以此為證明確表示，「與北約方面不存在任何領土爭端。一般來講，我們已經與包括日本在內的任何國家都不存在領土爭端。」