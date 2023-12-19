【時報記者王逸芯台北報導】台股今(19)日因台指期結算在即，加上外資陸續準備過聖誕，台股開平後走低，跌幅一度擴大至逾150點，指數最低觸17497點，一口氣摔下17600、17500點大關，失守5日線但守住10日均線，電子族群無力，由航運、鋼鐵以及防疫等概念族群等異軍突起，終場收跌75.48點、報在17576.55點、成交量3209.28億元。

權值股台積電(2330)儘管早盤相對抗跌開出，但盤中翻黑，也衝擊台股跌幅擴大，終場拉回平盤、報在585元；聯電(2303)開低走低，終場收跌1.19%、驚險收在50元；聯發科(2454)午盤後由黑翻紅，終場收0.3%、報在992元；鴻海(2317)整場多震盪在平盤附近，終場收漲0.49%。

電子族群今日比重降低至不到6成，呈現零星點火，位階較低的AI PC掀起補漲，宏碁(2353)大漲逾4.5%，站上40元大關，緯創(3231)抗跌力守平盤，技嘉(2376)盤中拉高，上揚約1.5%，廣達(2382)開高震盪，股價小漲。

航運股今堪稱盤面抗跌指標，成交比重逾10%。由於紅海航道的蘇伊士運河為歐亞線要道，隨著時序進入廠商新年回補庫存期、航程被迫拉長下，短期有望帶動運價提升，航運今上市類股指數最高上漲1.21%，長榮漲幅約3.8%，股價收在今日最高，陽明(2609)儘管盤中漲幅收斂，但依舊有約3%的漲幅表現，惟萬海(2615)盤中翻黑，股價收跌逾1%，另外，台驊控股(2636)一度飆漲近9%，其後收斂到約4%。

除航運股外，鋼鐵股也為今日傳產股中另一股強勁動能，佳大(2033)、聚亨(2022)大漲逾6%，新光鋼(2031)、中鴻(2014)漲幅逾3%。

另外，衛福部預估，明年新冠肺炎疫情恐加劇，防疫概念股再起，恆大(1325)、毛寶(1732)、熱映(3373)飆上漲停鎖住，康那香(9919)大漲逾9%，亞諾法(4133)上揚3.5%。

分析師表示，台股漲多進入震盪，類股持續輪動，今日台股跌破5日線，但由於市場已陸續反映明年3月降息預期，外資買盤也逐漸縮手，進入年底長假，後續盤面仍須有新利多刺激。今日觀察日本央行的利率決策會議，可能會牽動國際資金流向。類股來看，還是個股題材表現為主，包含航運、AI PC、碳權等。盤勢偏向類股輪動，強勢個股可趁回檔有守布局。