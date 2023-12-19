恒生指數19日半日跌101點，跌幅為0.61％，報16,527點，大盤成交金額419億港幣。國企指數半日跌31點，跌幅為0.57％，報5,602點。恒生科技指數半日收報3,712點，跌0.48％。美團、友邦、阿里巴巴拖累大盤。騰訊、小米、中海油貢獻恒指較多。

香港明報報導，恒生指數成份股中，24檔漲，52檔下跌，6檔無漲跌。小米漲2.26％，半日收報16.26港幣，是漲幅最大的成份股。碧桂園服務跌9.83％，半日收報6.24港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，10檔漲，18檔下跌，2檔無漲跌。漲幅最大的是蔚來，半日收報64.35港幣，漲4.72％。跌幅最大的是美團，半日收報78.05港幣，跌6.13％。

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