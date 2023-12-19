美國聯準會（Fed）與央行日前宣布利率維持不變，一如市場預期，Fed更暗示明（2024）年降息3碼（0.75個百分點），台、美股紛紛應聲走多，提前為送投資人耶誕大禮。
據歷史經驗，台股歷年自停止升息到第一次降息，上漲機率近70％，預估台股明年底部落在第二季，後續將一路向好震盪走高；日盛投信總經理高福乾認為，AI+半導體續航，台股目標指數上看18,700點。
美國網通晶片大廠博通（Broadcom）今年股價翻漲一倍，躋身美國市值第十大，更有望在人工智慧（AI）熱潮下接獲大量AI晶片訂單，台系相關供應鏈有望再上一層，並有望帶領AI 2.0概念股成長。
博通概念股包括交換器相關硬體的明泰（3380）及智邦（2345）、光收發模組的眾達-KY（4977）、射頻晶片的立積（4968）、電源管理晶片的來頡（6799）、共同封裝光學元件技術的訊芯-KY（6451）、類比晶片的茂達（6138）等。
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