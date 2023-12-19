【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭航空(KLM)將在周二於阿姆斯特丹的一家法院上與環保人士展開辯論，爭議的焦點是荷蘭航空是否涉嫌「漂綠」，在一起廣告中誤導了顧客和消費者。

環保團體Fossil Free提起的訴訟中，指控荷蘭航空的「為生態責任飛行」宣傳廣告活動，並且挑戰了航空業的環保聲明，因為目前的航空業仍是溫室氣體排放的主要來源。

荷蘭航空反駁了「漂綠」的指控，並指出，「為生態責任飛行」行動的目的，是讓人們在飛行之前能夠先仔細思考。該公司說，應該允許讓公司繼續宣傳減少汙染的計畫，包括為飛機提供燃料的煤油中，摻入更多的生物燃料(biofuel)。

Fossil Free認為，不存在所謂「為生態責任飛行」這樣的事，荷蘭航空公司應該道歉，並且在未來應該禁止發表類似的宣言。

歐洲的監管機關和廣告管理單位都加大了對企業廣告環保主張的審查，包括英國的競爭和市場管理局(CMA)在上周宣布，加強對消費性產品製造商聯合利華(Unilever)的廣告調查。

而航空業界一直受到關注，因為航空業無法輕易地減少碳排。監管單位說，有關綠色努力的廣告，必須能合乎實際情形。

在數周之前，英國廣告標準局(ASA)禁止了漢莎航空、法荷航空和Etihad航空的廣告，指控這些公司的自我宣傳廣告會帶給人們誤導性的環保印象。

ASA在3年前曾經裁定，瑞安航空的廣告宣稱，瑞安是歐洲最低票價和最低碳排的航空公司，是具有誤導性的。

今年6月，歐洲消費者聯盟(BEUC)向歐盟執委會提起申訴，指控17家航空公司使用「永持續性」等字詞，進行欺騙。

荷蘭航空最新表示，它現在已經停止了「為生態責任飛行」的宣傳，現在透過承認飛行目前是不永續的，來宣揚環保主張。

如果法院做出不利於荷航的判決，Fossil Free將在下一階段尋求賠償。

荷蘭地方法院預計在二月初作出判決。