【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17576.55點，跌75.48點；總計218家漲、753家跌、79家持平；委買19904795張、委賣11115936張；總成交值3209.28億元。

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