《房屋稅條例》修正草案（俗稱「囤房稅2.0」）今（19）日在立院完成三讀，囤房稅率將從現行1.5％至3.6％調整至2％至4.8％，並改採「全國歸戶、全數累進」，最快明年7月上路。鄉林建設董事長賴正鎰針對囤房稅重批是「七傷拳」，示警明後年萬物必漲。

綜合媒體報導，賴正鎰受訪時以「七傷拳」來形容此次的囤房稅立法，他示警嚴重後果，未來將會提高租金及售價，並轉嫁給消費者。他更預告明年元月大選後的未來兩年萬物必漲，明年元月起最低工資提高，軍警公教也都調薪，因應COP28聯合國氣候變遷大會碳權實施，加上電價調整，營建成本也還在上漲，所有物價勢必會再漲一波，如今在選舉前炒作打房議題，是最不明智的做法。

賴正鎰直言，囤房稅雖然立意不錯，但政府這3年共祭出7波打房政策，房價反而越打越高，沒有一次成功，這次也恐怕也是七傷拳，他直言，每次政府加稅，到最後都是消費者埋單，到時絕對會提高租金及售價，如果政府執意這樣做，只會得不償失。

賴正鎰說，此提高房屋稅率的修法雖是針對持有房屋多戶者，也就是指平時靠收租金的包租公婆，一旦全國總歸戶後，採自用住宅稅率僅以三戶為限，超過者將採重稅，屆時勢必會將多出的租金轉嫁到租屋者身上，他認為既然已經改為全國總歸戶，囤房稅率應適可而止。

「這樣做是否有違憲之虞？」賴正鎰指出，這簡直就是一種新的懲罰稅，專門懲罰擁房者。他批評政府真是住在海邊「管很寬」？完全不知道房地產開發商的現況，哪家建商會想要把蓋好的房子留著慢慢賣，大家都有土建融的龐大金流壓力，怎可能會去刻意囤房而不想趕緊賣出，囤房稅2.0已變成了打擊開發商的手段。

囤房稅2.0主要從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率區間自1.5%至3.6%，調升到2%至4.8%，且強制要求地方皆須按全國持有戶數制定差別稅率、全數累進課徵，也就是上限3.6％調高至4.8％，較現有的最高稅率增加1.2個百分點，自用住宅採全國三戶為限，而開發商新成屋待售戶原本在一年半內稅率為2%，修法後將納管並限制兩年內售出採2%～3.6%，若待售超過五年，將採4.8%的最高稅率。