中油表示，公司主辦、欣欣天然氣及財團法人罕見疾病基金會共同協辦的 「2023樂油欣聲 珍愛罕見公益音樂會 2023樂油欣聲 珍愛罕見公益音樂會」18日晚間在台北中油大樓國光廳演出，由中油、欣欣、罕見北區天籟與美少女合唱團等接力演出，透過溫暖的音符傳達對罕病弱勢族群的祝福與關懷。

中油為以實際行動支持與病魔奮戰的罕病病友，希望他們在音樂陪伴下撫慰心靈，建立自信心與成就感，繼「2022油電合聲 珍愛罕見」音樂會後，再度邀請財團法人罕見疾病基金會旗下之罕見北區天籟合唱團與美少女團，與中油合唱團、欣欣合唱團共同演出。

包括中油董事長李順欽、總經理方振仁，退輔會副主委李文忠、欣欣天然氣公司董事長陳何家及罕見基金會執行長陳冠如都到場聆聽，為這群熱愛歌唱的生命鬥士與合唱團員鼓掌打氣。

中油指出，罕見北區天籟合唱團與美少女團的團員們多為罕見病友，他們坐著輪椅、拄著枴杖上台，唱出「為你唱首生命之歌」、「你很特別」、「罕見的愛」等歌曲，如同歌詞所述，就算跌倒挫折仍要揚聲高歌，歌頌出堅毅生命力。

此外，由員工及員眷組成的中油合唱團成立40餘年來，多次參與公益和慈善演出，欣欣合唱團由董事長陳何家於2000年時創辦，同樣擁有豐富的演出經驗，兩個合唱團分別由台北室內合唱團團長方素貞、總監房樹孝指揮，演唱大家都熟悉的民歌、台語歌曲及流行樂曲，最後與罕見合唱團一起大合唱，表演五月天樂團的「知足」、民歌「外婆的澎湖灣」，為這場音樂會劃下美好的句點。