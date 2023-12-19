因應疫情後國境解封，今年申辦護照人潮遠逾往年。外交部19日指出，為持續優化申辦護照服務效能，即起升級改版為1人同時段可預約申辦多件（至多4件），以擴大系統使用便利性，提升為民服務品質，歡迎民眾多加利用。

外交部領事事務局18日再次呼籲民眾多加利用「個人申辦護照網路填表及預約系統」（https：／／ppass.boca.gov.tw），事先上網填表及預約申辦時段，並於該局官網線上查看現場號碼牌數及等待人數（https：／／www.boca.gov.tw／sp-wain-board-1.html），以避免現場排隊久候。

另為持續優化申辦護照服務效能，上述網路預約系統已自12月17日起將1人單次預約申辦1件，升級改版為1人同時段可預約申辦多件（至多4件），以擴大系統使用便利性，提升為民服務品質，歡迎民眾多加利用。

外交部說，民眾如對本次便民措施有任何疑問，可至外交部領事事務局全球資訊網（https：／／www.boca.gov. tw）「護照 Q＆A-＞個人申辦護照網路填表系統專區」項下查詢或撥打護照諮詢服務專線（02）2343-2807或 2343-2808洽詢。