台股進入12月下旬， 隨著11月一路強彈至上周，在短線指數大漲一波後，今（19）日指數愈盤愈低，午盤過後，摜破17,500點，最低來到17,497點、大跌156點，隨後彈升至17,500點之上，但仍大跌，年底結帳壓力浮現。
第一金投顧董事長陳奕光表示，本周外資結帳及丙種資金收錢的壓力大，預期本周指數可能出現疲態，但下周投信、集團作帳行情可期，指數有機會攻高封關。
台股進入12月下旬， 隨著11月一路強彈至上周，在短線指數大漲一波後，今（19）日指數愈盤愈低，午盤過後，摜破17,500點，最低來到17,497點、大跌156點，隨後彈升至17,500點之上，但仍大跌，年底結帳壓力浮現。
第一金投顧董事長陳奕光表示，本周外資結帳及丙種資金收錢的壓力大，預期本周指數可能出現疲態，但下周投信、集團作帳行情可期，指數有機會攻高封關。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：