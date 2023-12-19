台股進入12月下旬， 隨著11月一路強彈至上周，在短線指數大漲一波後，今（19）日指數愈盤愈低，午盤過後，摜破17,500點，最低來到17,497點、大跌156點，隨後彈升至17,500點之上，但仍大跌，年底結帳壓力浮現。

第一金投顧董事長陳奕光表示，本周外資結帳及丙種資金收錢的壓力大，預期本周指數可能出現疲態，但下周投信、集團作帳行情可期，指數有機會攻高封關。