梵蒂岡今天批准，只要不涉及民事結合或婚禮，不屬於天主教正規教會儀式或崇拜的環節，神父可為同性伴侶舉行祝福儀式。
在教宗方濟各（Pope Francis）批准的文件中，梵蒂岡支持「為非正常情況的夫婦（包括未婚夫婦或離婚者）和同性伴侶提供祝福的可能性」。
「人們不應阻止或禁止教會，在人們可能透過簡單祝福尋求上帝幫助的各種情況下，與人們保持親密關係。」
但梵蒂岡教義部發布的這份文件，並沒有改變天主教會對同性婚姻或同性結合的立場。
文件重申其長期立場，即婚姻只存在於一男一女之間，目的是生兒育女，不應給予任何混淆問題的祝福。
文件指出：「這種祝福永遠不該與民事結合的儀式同時進行，甚至不該與這些儀式相關。」
這是梵蒂岡首次如此明確為同性伴侶的祝福開闢道路，這個問題一直是教會內部緊張的根源。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121219
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