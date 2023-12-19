梵蒂岡今天批准，只要不涉及民事結合或婚禮，不屬於天主教正規教會儀式或崇拜的環節，神父可為同性伴侶舉行祝福儀式。

在教宗方濟各（Pope Francis）批准的文件中，梵蒂岡支持「為非正常情況的夫婦（包括未婚夫婦或離婚者）和同性伴侶提供祝福的可能性」。

「人們不應阻止或禁止教會，在人們可能透過簡單祝福尋求上帝幫助的各種情況下，與人們保持親密關係。」

但梵蒂岡教義部發布的這份文件，並沒有改變天主教會對同性婚姻或同性結合的立場。

文件重申其長期立場，即婚姻只存在於一男一女之間，目的是生兒育女，不應給予任何混淆問題的祝福。

文件指出：「這種祝福永遠不該與民事結合的儀式同時進行，甚至不該與這些儀式相關。」

這是梵蒂岡首次如此明確為同性伴侶的祝福開闢道路，這個問題一直是教會內部緊張的根源。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121219