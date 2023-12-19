巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）今天公布影片，內容是哈瑪斯10月7日突襲以色列時擄走的3名年約八旬的以色列人質；以色列譴責這是「犯罪、恐怖主義的影片」。
綜合法新社與路透社報導，這支標題為「別讓我們在這裡老去」（Don't let us grow old here）的影片顯示3名滿面鬍鬚的男子坐在椅子上要求獲釋，拍攝地點不明。
以色列媒體報導，這3名人質分別是79歲的貝利（Chaim Peri）、80歲的麥茨格（Yoram Metzger）和84歲的古柏（Amiram Cooper），他們來自哈瑪斯10月7日攻擊目標之一的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）。
貝利對著攝影機說，他和其他年紀大且身體有恙的人質「在非常嚴苛的環境下備受煎熬」，央求以色列確保他們無條件獲釋。
麥茨格的媳婦艾雅拉（Ayala Metzger）說，看到影片，她既開心又震驚，開心的是得知人質們還活著，震驚的是看到他們鬍子沒刮、消瘦、虛弱蒼白的樣子。
以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）：「這是一支犯罪恐怖影片，顯示哈瑪斯對待無辜、年老且需要醫療關注的平民有多殘暴。」
哈加里在電視轉播的簡報會中向3名人質喊話：「我們正盡一切力量把你們安全接回來。」
法新社依據以色列官方數據統計，哈瑪斯10月7日對以色列發起前所未見的突襲，殺害約1140人，大多是平民。以色列當局表示，另有約250名人質遭擄走，目前還有129人仍被扣在加薩（Gaza）。
加薩衛生部則表示，自雙方戰爭開打以來，超過1萬9450名加薩人命喪以色列之手，多數是婦孺。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1121219
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